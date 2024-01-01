100 Kazakistan tengesinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile KZT → BDT çevirin

1,000₸ KZT = 0,2407Tk BDT

18:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 KZT → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,24770,2504
Düşük0,24070,2407
Ortalama0,24420,2466
Değişim-2.77%-3.24%
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1 KZT → BDT istatistikleri

KZT → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2477, en düşük 0,2407 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2442 oldu. KZT → BDT kurundaki değişiklik -2.77 değerindeydi.

KZT → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2504, en düşük 0,2407 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2466 oldu. KZT → BDT kurundaki değişiklik -3.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1840,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9040,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5390,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Bangladeş Takası
1 KZT0,24070 BDT
5 KZT1,20349 BDT
10 KZT2,40698 BDT
20 KZT4,81396 BDT
50 KZT12,03490 BDT
100 KZT24,06980 BDT
250 KZT60,17450 BDT
500 KZT120,34900 BDT
1000 KZT240,69800 BDT
2000 KZT481,39600 BDT
5000 KZT1.203,49000 BDT
10000 KZT2.406,98000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Kazakistan Tengesi
1 BDT4,15458 KZT
5 BDT20,77290 KZT
10 BDT41,54580 KZT
20 BDT83,09160 KZT
50 BDT207,72900 KZT
100 BDT415,45800 KZT
250 BDT1.038,64500 KZT
500 BDT2.077,29000 KZT
1000 BDT4.154,58000 KZT
2000 BDT8.309,16000 KZT
5000 BDT20.772,90000 KZT
10000 BDT41.545,80000 KZT