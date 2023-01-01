10 Bangladeş takasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile BDT → KZT çevirin

10 bdt
43,00 kzt

1.00000 BDT = 4.29977 KZT

3:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → KZT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 KZT
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.0578587.92321.426091.638430.9665518.5316
1GBP1.155411.22225101.5871.647721.893051.1167521.4116
1USD0.945350.818163183.1151.34811.548830.913717.5182
1INR0.01137360.009843750.012031510.01621970.01863470.01099320.210771

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Bangladeş takasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Kazakistan Tengesi
1 BDT4.29977 KZT
5 BDT21.49885 KZT
10 BDT42.99770 KZT
20 BDT85.99540 KZT
50 BDT214.98850 KZT
100 BDT429.97700 KZT
250 BDT1074.94250 KZT
500 BDT2149.88500 KZT
1000 BDT4299.77000 KZT
2000 BDT8599.54000 KZT
5000 BDT21498.85000 KZT
10000 BDT42997.70000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Bangladeş Takası
1 KZT0.23257 BDT
5 KZT1.16285 BDT
10 KZT2.32570 BDT
20 KZT4.65140 BDT
50 KZT11.62850 BDT
100 KZT23.25700 BDT
250 KZT58.14250 BDT
500 KZT116.28500 BDT
1000 KZT232.57000 BDT
2000 KZT465.14000 BDT
5000 KZT1162.85000 BDT
10000 KZT2325.70000 BDT