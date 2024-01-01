Kenya şilininden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile KES → DOP çevirin

1.000 kes
391,84 dop

1.00000 KES = 0.39184 DOP

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347351516.11.353450.93140.7966541.5384683.0421
1 SGD0.74219811125.251.004530.6912850.5912751.1418461.6337
1 NGN0.0006595860.00088869510.0008927180.0006143410.0005254630.001014750.0547735
1 CAD0.7388530.9954931120.1710.6881690.588611.136761.3559

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Dominik Pesosu
1 KES0.39184 DOP
5 KES1.95920 DOP
10 KES3.91839 DOP
20 KES7.83678 DOP
50 KES19.59195 DOP
100 KES39.18390 DOP
250 KES97.95975 DOP
500 KES195.91950 DOP
1000 KES391.83900 DOP
2000 KES783.67800 DOP
5000 KES1959.19500 DOP
10000 KES3918.39000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Kenya Şilini
1 DOP2.55207 KES
5 DOP12.76035 KES
10 DOP25.52070 KES
20 DOP51.04140 KES
50 DOP127.60350 KES
100 DOP255.20700 KES
250 DOP638.01750 KES
500 DOP1276.03500 KES
1000 DOP2552.07000 KES
2000 DOP5104.14000 KES
5000 DOP12760.35000 KES
10000 DOP25520.70000 KES