شلن كيني إلى بيزو دومنيكاني

تحويل KES إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٣٨٥٫٠٤ dop

1.00000 KES = 0.38504 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:5 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KES إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 DOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065888.60481.436381.660770.963518.3174
1GBP1.1540711.2298102.2391.65741.916321.1119421.136
1USD0.938250.81314183.13451.34771.558240.90417.1865
1INR0.01128610.009781020.012028710.01621110.01874360.01087390.206731

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / البيزو الدومينيكي
1 KES0.38504 DOP
5 KES1.92521 DOP
10 KES3.85041 DOP
20 KES7.70082 DOP
50 KES19.25205 DOP
100 KES38.50410 DOP
250 KES96.26025 DOP
500 KES192.52050 DOP
1000 KES385.04100 DOP
2000 KES770.08200 DOP
5000 KES1925.20500 DOP
10000 KES3850.41000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / شلن كيني
1 DOP2.59713 KES
5 DOP12.98565 KES
10 DOP25.97130 KES
20 DOP51.94260 KES
50 DOP129.85650 KES
100 DOP259.71300 KES
250 DOP649.28250 KES
500 DOP1298.56500 KES
1000 DOP2597.13000 KES
2000 DOP5194.26000 KES
5000 DOP12985.65000 KES
10000 DOP25971.30000 KES