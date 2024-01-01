Ürdün dinarından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile JOD → MVR çevirin

1.000 jod
21.720,10 mvr

1.00000 JOD = 21.72010 MVR

07:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354551.347519.03760.93170.797133.67291.54024
1 CAD0.73825310.99479514.05460.6878340.5884842.711531.13709
1 SGD0.7421151.00523114.12810.6914330.5915622.725711.14303
1 ZAR0.05252760.07115130.07078110.04894030.04187140.1929290.0809051

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Maldivler Rufiyaası
1 JOD21.72010 MVR
5 JOD108.60050 MVR
10 JOD217.20100 MVR
20 JOD434.40200 MVR
50 JOD1086.00500 MVR
100 JOD2172.01000 MVR
250 JOD5430.02500 MVR
500 JOD10860.05000 MVR
1000 JOD21720.10000 MVR
2000 JOD43440.20000 MVR
5000 JOD108600.50000 MVR
10000 JOD217201.00000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Ürdün Dinarı
1 MVR0.04604 JOD
5 MVR0.23020 JOD
10 MVR0.46040 JOD
20 MVR0.92080 JOD
50 MVR2.30201 JOD
100 MVR4.60402 JOD
250 MVR11.51005 JOD
500 MVR23.02010 JOD
1000 MVR46.04020 JOD
2000 MVR92.08040 JOD
5000 MVR230.20100 JOD
10000 MVR460.40200 JOD