bin Maldivler rufiyaasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MVR → JOD çevirin

1.000 mvr
46,082 jod

1.00000 MVR = 0.04608 JOD

05:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.07689.31921.450771.650690.94816518.3464
1 GBP1.169311.25815104.441.696361.930121.1086921.4522
1 USD0.929350.794818183.01041.34831.53410.8812517.0506
1 INR0.01119580.009574920.012046710.01624250.01848080.01061610.205403

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Maldivler rufiyaasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Ürdün Dinarı
1 MVR0.04608 JOD
5 MVR0.23041 JOD
10 MVR0.46082 JOD
20 MVR0.92163 JOD
50 MVR2.30408 JOD
100 MVR4.60816 JOD
250 MVR11.52040 JOD
500 MVR23.04080 JOD
1000 MVR46.08160 JOD
2000 MVR92.16320 JOD
5000 MVR230.40800 JOD
10000 MVR460.81600 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Maldivler Rufiyaası
1 JOD21.70060 MVR
5 JOD108.50300 MVR
10 JOD217.00600 MVR
20 JOD434.01200 MVR
50 JOD1085.03000 MVR
100 JOD2170.06000 MVR
250 JOD5425.15000 MVR
500 JOD10850.30000 MVR
1000 JOD21700.60000 MVR
2000 JOD43401.20000 MVR
5000 JOD108503.00000 MVR
10000 JOD217006.00000 MVR