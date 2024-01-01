Jamaika dolarından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → TWD çevirin

1.000 jmd
201,11 twd

1.00000 JMD = 0.20111 TWD

07:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.0736589.14311.453881.652910.9492118.3247
1 GBP1.1692111.25535104.2291.699931.932651.1098221.4259
1 USD0.93140.796591183.02811.354151.539530.8841517.0677
1 INR0.01121790.009594230.012044110.01630950.01854220.01064880.205565

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Yeni Tayvan Doları
1 JMD0.20111 TWD
5 JMD1.00556 TWD
10 JMD2.01113 TWD
20 JMD4.02226 TWD
50 JMD10.05565 TWD
100 JMD20.11130 TWD
250 JMD50.27825 TWD
500 JMD100.55650 TWD
1000 JMD201.11300 TWD
2000 JMD402.22600 TWD
5000 JMD1005.56500 TWD
10000 JMD2011.13000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Jamaika Doları
1 TWD4.97233 JMD
5 TWD24.86165 JMD
10 TWD49.72330 JMD
20 TWD99.44660 JMD
50 TWD248.61650 JMD
100 TWD497.23300 JMD
250 TWD1243.08250 JMD
500 TWD2486.16500 JMD
1000 TWD4972.33000 JMD
2000 TWD9944.66000 JMD
5000 TWD24861.65000 JMD
10000 TWD49723.30000 JMD