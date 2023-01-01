50 Endonezya rupisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile IDR → SCR çevirin

50 idr
0,05 scr

1.00000 IDR = 0.00092 SCR

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

IDR → SCR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 SCR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 IDR0.00092 SCR
5 IDR0.00458 SCR
10 IDR0.00916 SCR
20 IDR0.01831 SCR
50 IDR0.04578 SCR
100 IDR0.09156 SCR
250 IDR0.22889 SCR
500 IDR0.45778 SCR
1000 IDR0.91556 SCR
2000 IDR1.83112 SCR
5000 IDR4.57780 SCR
10000 IDR9.15561 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Endonezya Rupisi
1 SCR1092.23000 IDR
5 SCR5461.15000 IDR
10 SCR10922.30000 IDR
20 SCR21844.60000 IDR
50 SCR54611.50000 IDR
100 SCR109223.00000 IDR
250 SCR273057.50000 IDR
500 SCR546115.00000 IDR
1000 SCR1092230.00000 IDR
2000 SCR2184460.00000 IDR
5000 SCR5461150.00000 IDR
10000 SCR10922300.00000 IDR