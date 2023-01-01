100 Endonezya rupisinden Seyşeller rupisine
Reel döviz kuru ile IDR → SCR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Endonezya Rupisi
|1 SCR
|1092.23000 IDR
|5 SCR
|5461.15000 IDR
|10 SCR
|10922.30000 IDR
|20 SCR
|21844.60000 IDR
|50 SCR
|54611.50000 IDR
|100 SCR
|109223.00000 IDR
|250 SCR
|273057.50000 IDR
|500 SCR
|546115.00000 IDR
|1000 SCR
|1092230.00000 IDR
|2000 SCR
|2184460.00000 IDR
|5000 SCR
|5461150.00000 IDR
|10000 SCR
|10922300.00000 IDR