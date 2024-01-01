250 Seyşeller rupisinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile SCR → IDR çevirin

250 scr
270.120 idr

1,000₨ SCR = 1.080Rp IDR

13:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SCR → IDR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SCR → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.215,59001.215,5900
Düşük1.079,19001.079,1900
Ortalama1.158,48831.170,1489
Değişim-8.38%-8.35%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SCR → IDR istatistikleri

SCR → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.215,5900, en düşük 1.079,1900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.158,4883 oldu. SCR → IDR kurundaki değişiklik -8.38 değerindeydi.

SCR → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.215,5900, en düşük 1.079,1900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.170,1489 oldu. SCR → IDR kurundaki değişiklik -8.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,2611,5081,6670,94320,648
1 GBP1,17711,282107,4091,7751,9621,10924,301
1 USD0,9180,78183,7531,3841,530,86518,949
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Endonezya Rupisi
1 SCR1.080,48000 IDR
5 SCR5.402,40000 IDR
10 SCR10.804,80000 IDR
20 SCR21.609,60000 IDR
50 SCR54.024,00000 IDR
100 SCR108.048,00000 IDR
250 SCR270.120,00000 IDR
500 SCR540.240,00000 IDR
1000 SCR1.080.480,00000 IDR
2000 SCR2.160.960,00000 IDR
5000 SCR5.402.400,00000 IDR
10000 SCR10.804.800,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 IDR0,00093 SCR
5 IDR0,00463 SCR
10 IDR0,00926 SCR
20 IDR0,01851 SCR
50 IDR0,04628 SCR
100 IDR0,09255 SCR
250 IDR0,23138 SCR
500 IDR0,46276 SCR
1000 IDR0,92552 SCR
2000 IDR1,85104 SCR
5000 IDR4,62759 SCR
10000 IDR9,25519 SCR