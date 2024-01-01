Haiti gurdusundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile HTG → UAH çevirin

1.000 htg
287,50 uah

1.00000 HTG = 0.28750 UAH

05:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538351.072889.04661.453161.653510.94971518.3314
1 GBP1.1711911.25645104.291.701921.936581.1122921.4695
1 USD0.932150.795893183.00391.354551.541310.8852517.0874
1 INR0.01123010.009588620.012047610.01631910.01856910.01066520.205863

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Haiti gurdusundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Ukrayna Grivnası
1 HTG0.28750 UAH
5 HTG1.43748 UAH
10 HTG2.87495 UAH
20 HTG5.74990 UAH
50 HTG14.37475 UAH
100 HTG28.74950 UAH
250 HTG71.87375 UAH
500 HTG143.74750 UAH
1000 HTG287.49500 UAH
2000 HTG574.99000 UAH
5000 HTG1437.47500 UAH
10000 HTG2874.95000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Haiti Gurdusu
1 UAH3.47832 HTG
5 UAH17.39160 HTG
10 UAH34.78320 HTG
20 UAH69.56640 HTG
50 UAH173.91600 HTG
100 UAH347.83200 HTG
250 UAH869.58000 HTG
500 UAH1739.16000 HTG
1000 UAH3478.32000 HTG
2000 UAH6956.64000 HTG
5000 UAH17391.60000 HTG
10000 UAH34783.20000 HTG