500 Haiti gurdusundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile HTG → UAH çevirin

500 htg
137.13 uah

1.00000 HTG = 0.27426 UAH

10:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86521.097691.46211.491311.657260.963518.8404
1 GBP1.155811.26875105.7241.723851.915671.1136221.7782
1 USD0.911050.788177183.32921.35871.509890.877817.1651
1 INR0.01093350.00945860.012000610.01630520.01811960.01053410.205991

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Ukrayna Grivnası
1 HTG0.27426 UAH
5 HTG1.37132 UAH
10 HTG2.74264 UAH
20 HTG5.48528 UAH
50 HTG13.71320 UAH
100 HTG27.42640 UAH
250 HTG68.56600 UAH
500 HTG137.13200 UAH
1000 HTG274.26400 UAH
2000 HTG548.52800 UAH
5000 HTG1371.32000 UAH
10000 HTG2742.64000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Haiti Gurdusu
1 UAH3.64612 HTG
5 UAH18.23060 HTG
10 UAH36.46120 HTG
20 UAH72.92240 HTG
50 UAH182.30600 HTG
100 UAH364.61200 HTG
250 UAH911.53000 HTG
500 UAH1823.06000 HTG
1000 UAH3646.12000 HTG
2000 UAH7292.24000 HTG
5000 UAH18230.60000 HTG
10000 UAH36461.20000 HTG