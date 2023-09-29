500 Hırvat kunasından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile HRK → CNY çevirin

500 hrk
518,42 cny

1.00000 HRK = 1.03683 CNY

13:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

HRK → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 CNY
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.058587.94541.432841.641470.967318.3915
1GBP1.1539311.22145101.4841.653421.894161.116221.2228
1USD0.944750.818699183.08491.353651.550750.9137517.3751
1INR0.01137070.009853770.012035910.01629240.01866460.01099780.209125

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Çin Yuanı RMB
1 HRK1.03683 CNY
5 HRK5.18415 CNY
10 HRK10.36830 CNY
20 HRK20.73660 CNY
50 HRK51.84150 CNY
100 HRK103.68300 CNY
250 HRK259.20750 CNY
500 HRK518.41500 CNY
1000 HRK1036.83000 CNY
2000 HRK2073.66000 CNY
5000 HRK5184.15000 CNY
10000 HRK10368.30000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Hırvat Kunası
1 CNY0.96448 HRK
5 CNY4.82240 HRK
10 CNY9.64480 HRK
20 CNY19.28960 HRK
50 CNY48.22400 HRK
100 CNY96.44800 HRK
250 CNY241.12000 HRK
500 CNY482.24000 HRK
1000 CNY964.48000 HRK
2000 CNY1928.96000 HRK
5000 CNY4822.40000 HRK
10000 CNY9644.80000 HRK