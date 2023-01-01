250 Gine frangından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile GNF → LKR çevirin

250 gnf
9,44 lkr

1.00000 GNF = 0.03774 LKR

7:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

GNF → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 LKR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866151.060788.09911.426541.637140.96518.5156
1GBP1.1545311.22465101.7161.647031.890181.1141321.3775
1USD0.94280.81656183.05751.34491.543450.909817.456
1INR0.01135090.009831260.012039910.01619240.01858290.01095390.210168

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 GNF0.03774 LKR
5 GNF0.18870 LKR
10 GNF0.37740 LKR
20 GNF0.75480 LKR
50 GNF1.88701 LKR
100 GNF3.77402 LKR
250 GNF9.43505 LKR
500 GNF18.87010 LKR
1000 GNF37.74020 LKR
2000 GNF75.48040 LKR
5000 GNF188.70100 LKR
10000 GNF377.40200 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gine Frangı
1 LKR26.49690 GNF
5 LKR132.48450 GNF
10 LKR264.96900 GNF
20 LKR529.93800 GNF
50 LKR1324.84500 GNF
100 LKR2649.69000 GNF
250 LKR6624.22500 GNF
500 LKR13248.45000 GNF
1000 LKR26496.90000 GNF
2000 LKR52993.80000 GNF
5000 LKR132484.50000 GNF
10000 LKR264969.00000 GNF