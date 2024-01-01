100 Sri Lanka rupisinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile LKR → GNF çevirin

100 lkr
2.850 gnf

1,000Sr LKR = 28,50GFr GNF

06:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek28,506528,9390
Düşük28,180828,1497
Ortalama28,378528,4559
Değişim0.39%-1.52%
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1 LKR → GNF istatistikleri

LKR → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,5065, en düşük 28,1808 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,3785 oldu. LKR → GNF kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

LKR → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 28,9390, en düşük 28,1497 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,4559 oldu. LKR → GNF kurundaki değişiklik -1.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,77983,7141,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,591,1090,6690,9672,658
1 GBP1,2841,7741107,4971,9671,1861,7164,717
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gine Frangı
1 LKR28,49830 GNF
5 LKR142,49150 GNF
10 LKR284,98300 GNF
20 LKR569,96600 GNF
50 LKR1.424,91500 GNF
100 LKR2.849,83000 GNF
250 LKR7.124,57500 GNF
500 LKR14.249,15000 GNF
1000 LKR28.498,30000 GNF
2000 LKR56.996,60000 GNF
5000 LKR142.491,50000 GNF
10000 LKR284.983,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 GNF0,03509 LKR
5 GNF0,17545 LKR
10 GNF0,35090 LKR
20 GNF0,70180 LKR
50 GNF1,75449 LKR
100 GNF3,50898 LKR
250 GNF8,77245 LKR
500 GNF17,54490 LKR
1000 GNF35,08980 LKR
2000 GNF70,17960 LKR
5000 GNF175,44900 LKR
10000 GNF350,89800 LKR