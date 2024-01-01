Kosta Rika kolonundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile CRC → ILS çevirin

1.000 crc
7,46 ils

1,000 CRC = 0,007460 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Yeni İsrail Şekeli
1 CRC0,00746 ILS
5 CRC0,03730 ILS
10 CRC0,07460 ILS
20 CRC0,14921 ILS
50 CRC0,37302 ILS
100 CRC0,74605 ILS
250 CRC1,86512 ILS
500 CRC3,73024 ILS
1000 CRC7,46048 ILS
2000 CRC14,92096 ILS
5000 CRC37,30240 ILS
10000 CRC74,60480 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kosta Rika Kolonu
1 ILS134,04000 CRC
5 ILS670,20000 CRC
10 ILS1.340,40000 CRC
20 ILS2.680,80000 CRC
50 ILS6.702,00000 CRC
100 ILS13.404,00000 CRC
250 ILS33.510,00000 CRC
500 ILS67.020,00000 CRC
1000 ILS134.040,00000 CRC
2000 ILS268.080,00000 CRC
5000 ILS670.200,00000 CRC
10000 ILS1.340.400,00000 CRC