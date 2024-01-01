10 bin İsviçre frangından CFP frangına

Reel döviz kuru ile CHF → XPF çevirin

10.000 chf
1.224.240 xpf

1,000 CHF = 122,4 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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İsviçre frangından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / CFP Frangı
1 CHF122,42400 XPF
5 CHF612,12000 XPF
10 CHF1.224,24000 XPF
20 CHF2.448,48000 XPF
50 CHF6.121,20000 XPF
100 CHF12.242,40000 XPF
250 CHF30.606,00000 XPF
500 CHF61.212,00000 XPF
1000 CHF122.424,00000 XPF
2000 CHF244.848,00000 XPF
5000 CHF612.120,00000 XPF
10000 CHF1.224.240,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / İsviçre Frangı
1 XPF0,00817 CHF
5 XPF0,04084 CHF
10 XPF0,08168 CHF
20 XPF0,16337 CHF
50 XPF0,40842 CHF
100 XPF0,81684 CHF
250 XPF2,04209 CHF
500 XPF4,08418 CHF
1000 XPF8,16836 CHF
2000 XPF16,33672 CHF
5000 XPF40,84180 CHF
10000 XPF81,68360 CHF