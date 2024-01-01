5 İsviçre frangından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile XPF → CHF çevirin

1,000₣ XPF = 0,007832SFr. CHF

13:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → CHF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CHF
1 XPF → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00790,0080
Düşük0,00780,0078
Ortalama0,00790,0079
Değişim-0.76%-0.68%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → CHF istatistikleri

XPF → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0078 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0079 oldu. XPF → CHF kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

XPF → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0080, en düşük 0,0078 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0079 oldu. XPF → CHF kurundaki değişiklik -0.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0430,94684,4230,7911,5381,402
1 SGD0,747113,4740,70663,0470,591,1491,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6790,0440,0850,078
1 EUR1,0571,41619,078189,2650,8361,6261,482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / İsviçre Frangı
1 XPF0,00783 CHF
5 XPF0,03916 CHF
10 XPF0,07832 CHF
20 XPF0,15663 CHF
50 XPF0,39158 CHF
100 XPF0,78316 CHF
250 XPF1,95790 CHF
500 XPF3,91579 CHF
1000 XPF7,83159 CHF
2000 XPF15,66318 CHF
5000 XPF39,15795 CHF
10000 XPF78,31590 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / CFP Frangı
1 CHF127,68800 XPF
5 CHF638,44000 XPF
10 CHF1.276,88000 XPF
20 CHF2.553,76000 XPF
50 CHF6.384,40000 XPF
100 CHF12.768,80000 XPF
250 CHF31.922,00000 XPF
500 CHF63.844,00000 XPF
1000 CHF127.688,00000 XPF
2000 CHF255.376,00000 XPF
5000 CHF638.440,00000 XPF
10000 CHF1.276.880,00000 XPF