50 Bosna Hersek konvertibl markından İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile BAM → ISK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / İzlanda Kronu
|1 BAM
|73.90710 ISK
|5 BAM
|369.53550 ISK
|10 BAM
|739.07100 ISK
|20 BAM
|1478.14200 ISK
|50 BAM
|3695.35500 ISK
|100 BAM
|7390.71000 ISK
|250 BAM
|18476.77500 ISK
|500 BAM
|36953.55000 ISK
|1000 BAM
|73907.10000 ISK
|2000 BAM
|147814.20000 ISK
|5000 BAM
|369535.50000 ISK
|10000 BAM
|739071.00000 ISK