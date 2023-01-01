10 bin Azerbaycan manatından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile AZN → AED çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 AZN
|2.16059 AED
|5 AZN
|10.80295 AED
|10 AZN
|21.60590 AED
|20 AZN
|43.21180 AED
|50 AZN
|108.02950 AED
|100 AZN
|216.05900 AED
|250 AZN
|540.14750 AED
|500 AZN
|1080.29500 AED
|1000 AZN
|2160.59000 AED
|2000 AZN
|4321.18000 AED
|5000 AZN
|10802.95000 AED
|10000 AZN
|21605.90000 AED