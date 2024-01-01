20 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Azerbaycan manatına
Reel döviz kuru ile AED → AZN çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Azerbaycan Manatı
|1 AED
|0,46319 AZN
|5 AED
|2,31593 AZN
|10 AED
|4,63185 AZN
|20 AED
|9,26370 AZN
|50 AED
|23,15925 AZN
|100 AED
|46,31850 AZN
|250 AED
|115,79625 AZN
|500 AED
|231,59250 AZN
|1000 AED
|463,18500 AZN
|2000 AED
|926,37000 AZN
|5000 AED
|2.315,92500 AZN
|10000 AED
|4.631,85000 AZN
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 AZN
|2,15897 AED
|5 AZN
|10,79485 AED
|10 AZN
|21,58970 AED
|20 AZN
|43,17940 AED
|50 AZN
|107,94850 AED
|100 AZN
|215,89700 AED
|250 AZN
|539,74250 AED
|500 AZN
|1.079,48500 AED
|1000 AZN
|2.158,97000 AED
|2000 AZN
|4.317,94000 AED
|5000 AZN
|10.794,85000 AED
|10000 AZN
|21.589,70000 AED