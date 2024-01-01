bin Arnavutluk lekinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile ALL → USD çevirin

1.000 all
10,51 usd

1,000 ALL = 0,01051 USD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,940,8031,37756,62957,8371,54783,609
1 EUR1,06410,8551,46660,25861,5441,64788,969
1 GBP1,2451,1711,71570,50372,0061,927104,094
1 CAD0,7260,6820,583141,11441,9911,12360,703

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arnavutluk lekinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / ABD Doları
1 ALL0,01051 USD
5 ALL0,05255 USD
10 ALL0,10511 USD
20 ALL0,21022 USD
50 ALL0,52554 USD
100 ALL1,05108 USD
250 ALL2,62770 USD
500 ALL5,25540 USD
1000 ALL10,51080 USD
2000 ALL21,02160 USD
5000 ALL52,55400 USD
10000 ALL105,10800 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Arnavutluk Leki
1 USD95,14030 ALL
5 USD475,70150 ALL
10 USD951,40300 ALL
20 USD1.902,80600 ALL
50 USD4.757,01500 ALL
100 USD9.514,03000 ALL
250 USD23.785,07500 ALL
500 USD47.570,15000 ALL
1000 USD95.140,30000 ALL
2000 USD190.280,60000 ALL
5000 USD475.701,50000 ALL
10000 USD951.403,00000 ALL