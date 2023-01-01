Уругвайские песо в сингапурские доллары

Сконвертируйте UYU в SGD по реальному обменному курсу

1 000 uyu
35,75 sgd

1.00000 UYU = 0.03574 SGD

Среднерыночный курс в 11:34 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса UYU к SGD

1 мин. назад 1 UYU → 0 SGD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.0738589.08641.456781.675270.958718.5171
1GBP1.1619811.24775103.5131.69271.946571.1139921.5158
1USD0.931250.801443182.95981.35661.560060.8927517.2437
1INR0.01122510.009660610.01205410.01635250.0188050.01076120.207856

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for уругвайское песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Уругвайское песо / Сингапурский доллар
1 UYU0.03574 SGD
5 UYU0.17872 SGD
10 UYU0.35745 SGD
20 UYU0.71490 SGD
50 UYU1.78725 SGD
100 UYU3.57450 SGD
250 UYU8.93625 SGD
500 UYU17.87250 SGD
1000 UYU35.74500 SGD
2000 UYU71.49000 SGD
5000 UYU178.72500 SGD
10000 UYU357.45000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Уругвайское песо
1 SGD27.97590 UYU
5 SGD139.87950 UYU
10 SGD279.75900 UYU
20 SGD559.51800 UYU
50 SGD1398.79500 UYU
100 SGD2797.59000 UYU
250 SGD6993.97500 UYU
500 SGD13987.95000 UYU
1000 SGD27975.90000 UYU
2000 SGD55951.80000 UYU
5000 SGD139879.50000 UYU
10000 SGD279759.00000 UYU