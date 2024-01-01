Uruguay pesosundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile UYU → SGD çevirin

1.000 uyu
34,42 sgd

1.00000 UYU = 0.03442 SGD

00:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554951.076589.35971.450961.652980.94810518.3601
1 GBP1.1689111.25835104.4551.696071.932211.1082521.4617
1 USD0.928950.794691183.00951.347851.535510.8807517.0554
1 INR0.01119070.00957350.012046810.01623730.0184980.01061020.205463

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Singapur Doları
1 UYU0.03442 SGD
5 UYU0.17211 SGD
10 UYU0.34423 SGD
20 UYU0.68846 SGD
50 UYU1.72114 SGD
100 UYU3.44229 SGD
250 UYU8.60572 SGD
500 UYU17.21145 SGD
1000 UYU34.42290 SGD
2000 UYU68.84580 SGD
5000 UYU172.11450 SGD
10000 UYU344.22900 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Uruguay Pesosu
1 SGD29.05050 UYU
5 SGD145.25250 UYU
10 SGD290.50500 UYU
20 SGD581.01000 UYU
50 SGD1452.52500 UYU
100 SGD2905.05000 UYU
250 SGD7262.62500 UYU
500 SGD14525.25000 UYU
1000 SGD29050.50000 UYU
2000 SGD58101.00000 UYU
5000 SGD145252.50000 UYU
10000 SGD290505.00000 UYU