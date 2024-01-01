100 уругвайских песо в новозеландские доллары

Сконвертируйте UYU в NZD по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = $0,03974 NZD

Среднерыночный курс в 09:18
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UYU к NZD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NZD
1 UYU в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04070,0415
Низкий0,03940,0374
В среднем0,04000,0396
Изменение0.78%-2.39%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UYU к NZD

За последние 30 дней максимальный курс UYU к NZD составил 0,0407, а минимальный — 0,0394. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0400. Изменение курса UYU к NZD в процентном соотношении составило 0.78.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к NZD составил 0,0415, а минимальный — 0,0374. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0396. Изменение курса UYU к NZD в процентном соотношении составило -2.39.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UYU к NZD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,181,4881,6240,93921,656
1 GBP1,20711,29108,8371,7961,961,13326,136
1 USD0,9360,775184,3861,3931,520,87920,265
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Новозеландский доллар
1 UYU0,03974 NZD
5 UYU0,19870 NZD
10 UYU0,39740 NZD
20 UYU0,79480 NZD
50 UYU1,98699 NZD
100 UYU3,97398 NZD
250 UYU9,93495 NZD
500 UYU19,86990 NZD
1000 UYU39,73980 NZD
2000 UYU79,47960 NZD
5000 UYU198,69900 NZD
10000 UYU397,39800 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Уругвайское песо
1 NZD25,16370 UYU
5 NZD125,81850 UYU
10 NZD251,63700 UYU
20 NZD503,27400 UYU
50 NZD1 258,18500 UYU
100 NZD2 516,37000 UYU
250 NZD6 290,92500 UYU
500 NZD12 581,85000 UYU
1000 NZD25 163,70000 UYU
2000 NZD50 327,40000 UYU
5000 NZD125 818,50000 UYU
10000 NZD251 637,00000 UYU