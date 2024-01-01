1 уругвайское песо в армянские драмы

Сконвертируйте UYU в AMD по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = ֏9,187 AMD

Среднерыночный курс в 08:07
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UYU к AMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

AMD
1 UYU в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,42929,6428
Низкий9,17339,1733
В среднем9,30739,4146
Изменение-1.64%-4.23%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UYU к AMD

За последние 30 дней максимальный курс UYU к AMD составил 9,4292, а минимальный — 9,1733. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,3073. Изменение курса UYU к AMD в процентном соотношении составило -1.64.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к AMD составил 9,6428, а минимальный — 9,1733. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,4146. Изменение курса UYU к AMD в процентном соотношении составило -4.23.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UYU к AMD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,2011,4881,6250,93921,606
1 GBP1,20611,29108,8161,7951,961,13326,065
1 USD0,9360,775184,3831,3921,520,87820,212
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,24

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайское песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Армянский драм
1 UYU9,18661 AMD
5 UYU45,93305 AMD
10 UYU91,86610 AMD
20 UYU183,73220 AMD
50 UYU459,33050 AMD
100 UYU918,66100 AMD
250 UYU2 296,65250 AMD
500 UYU4 593,30500 AMD
1000 UYU9 186,61000 AMD
2000 UYU18 373,22000 AMD
5000 UYU45 933,05000 AMD
10000 UYU91 866,10000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Уругвайское песо
1 AMD0,10885 UYU
5 AMD0,54427 UYU
10 AMD1,08854 UYU
20 AMD2,17708 UYU
50 AMD5,44270 UYU
100 AMD10,88540 UYU
250 AMD27,21350 UYU
500 AMD54,42700 UYU
1000 AMD108,85400 UYU
2000 AMD217,70800 UYU
5000 AMD544,27000 UYU
10000 AMD1 088,54000 UYU