100 армянских драмов в уругвайские песо

Сконвертируйте AMD в UYU по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = $U0,1090 UYU

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к UYU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UYU
1 AMD в UYUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10900,1090
Низкий0,10610,1037
В среднем0,10730,1061
Изменение1.16%5.11%
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Соотношение 1 AMD к UYU

За последние 30 дней максимальный курс AMD к UYU составил 0,1090, а минимальный — 0,1061. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1073. Изменение курса AMD к UYU в процентном соотношении составило 1.16.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к UYU составил 0,1090, а минимальный — 0,1037. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1061. Изменение курса AMD к UYU в процентном соотношении составило 5.11.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Уругвайское песо
1 AMD0,10901 UYU
5 AMD0,54506 UYU
10 AMD1,09012 UYU
20 AMD2,18024 UYU
50 AMD5,45060 UYU
100 AMD10,90120 UYU
250 AMD27,25300 UYU
500 AMD54,50600 UYU
1000 AMD109,01200 UYU
2000 AMD218,02400 UYU
5000 AMD545,06000 UYU
10000 AMD1 090,12000 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Армянский драм
1 UYU9,17328 AMD
5 UYU45,86640 AMD
10 UYU91,73280 AMD
20 UYU183,46560 AMD
50 UYU458,66400 AMD
100 UYU917,32800 AMD
250 UYU2 293,32000 AMD
500 UYU4 586,64000 AMD
1000 UYU9 173,28000 AMD
2000 UYU18 346,56000 AMD
5000 UYU45 866,40000 AMD
10000 UYU91 732,80000 AMD