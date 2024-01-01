История обменного курса армянский драм–уругвайские песо

Обменный курс армянских драма/уругвайские песо сейчас составляет 0,109, отражая изменение в размере 0.893% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.554% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/уругвайские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,109, и минимумом, равным 0,107, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.037%.