10 угандийских шиллингов в алжирские динары

Сконвертируйте UGX в DZD по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = دج0,03641 DZD

Среднерыночный курс в 05:47
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График изменения обменного курса UGX к DZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DZD
1 UGX в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03640,0364
Низкий0,03620,0355
В среднем0,03630,0360
Изменение0.42%1.23%
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Соотношение 1 UGX к DZD

За последние 30 дней максимальный курс UGX к DZD составил 0,0364, а минимальный — 0,0362. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0363. Изменение курса UGX к DZD в процентном соотношении составило 0.42.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к DZD составил 0,0364, а минимальный — 0,0355. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0360. Изменение курса UGX к DZD в процентном соотношении составило 1.23.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5160,9331,3290,77584,3861 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6491 118,110,918
1 EUR1,0711,62511,4240,8390,4161 816,661,491
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,5061 275,981,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Алжирский динар
1 UGX0,03641 DZD
5 UGX0,18205 DZD
10 UGX0,36410 DZD
20 UGX0,72821 DZD
50 UGX1,82052 DZD
100 UGX3,64104 DZD
250 UGX9,10260 DZD
500 UGX18,20520 DZD
1000 UGX36,41040 DZD
2000 UGX72,82080 DZD
5000 UGX182,05200 DZD
10000 UGX364,10400 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Угандийский шиллинг
1 DZD27,46470 UGX
5 DZD137,32350 UGX
10 DZD274,64700 UGX
20 DZD549,29400 UGX
50 DZD1 373,23500 UGX
100 DZD2 746,47000 UGX
250 DZD6 866,17500 UGX
500 DZD13 732,35000 UGX
1000 DZD27 464,70000 UGX
2000 DZD54 929,40000 UGX
5000 DZD137 323,50000 UGX
10000 DZD274 647,00000 UGX