20 украинских гривен в швейцарские франки
Сконвертируйте UAH в CHF по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UAH к CHF
1 UAH = 0,02134 CHF
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|1 UAH в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0213
|0,0214
|Низкий
|0,0209
|0,0205
|В среднем
|0,0211
|0,0209
|Изменение
|2.06%
|1.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UAH к CHF
За последние 30 дней максимальный курс UAH к CHF составил 0,0213, а минимальный — 0,0209. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0211. Изменение курса UAH к CHF в процентном соотношении составило 2.06.
За последние 90 дней максимальный курс UAH к CHF составил 0,0214, а минимальный — 0,0205. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0209. Изменение курса UAH к CHF в процентном соотношении составило 1.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Украинская гривна
|1 CHF
|46,85810 UAH
|5 CHF
|234,29050 UAH
|10 CHF
|468,58100 UAH
|20 CHF
|937,16200 UAH
|50 CHF
|2 342,90500 UAH
|100 CHF
|4 685,81000 UAH
|250 CHF
|11 714,52500 UAH
|500 CHF
|23 429,05000 UAH
|1000 CHF
|46 858,10000 UAH
|2000 CHF
|93 716,20000 UAH
|5000 CHF
|234 290,50000 UAH
|10000 CHF
|468 581,00000 UAH