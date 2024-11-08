5 швейцарских франков в украинские гривны

Сконвертируйте CHF в UAH по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = ₴46,99 UAH

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 CHF в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий47,860948,8979
Низкий46,988346,7541
В среднем47,431847,9006
Изменение-1.38%-0.11%
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Соотношение 1 CHF к UAH

За последние 30 дней максимальный курс CHF к UAH составил 47,8609, а минимальный — 46,9883. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 47,4318. Изменение курса CHF к UAH в процентном соотношении составило -1.38.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к UAH составил 48,8979, а минимальный — 46,7541. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 47,9006. Изменение курса CHF к UAH в процентном соотношении составило -0.11.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Украинская гривна
1 CHF46,99100 UAH
5 CHF234,95500 UAH
10 CHF469,91000 UAH
20 CHF939,82000 UAH
50 CHF2 349,55000 UAH
100 CHF4 699,10000 UAH
250 CHF11 747,75000 UAH
500 CHF23 495,50000 UAH
1000 CHF46 991,00000 UAH
2000 CHF93 982,00000 UAH
5000 CHF234 955,00000 UAH
10000 CHF469 910,00000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Швейцарский франк
1 UAH0,02128 CHF
5 UAH0,10640 CHF
10 UAH0,21281 CHF
20 UAH0,42561 CHF
50 UAH1,06404 CHF
100 UAH2,12807 CHF
250 UAH5,32018 CHF
500 UAH10,64035 CHF
1000 UAH21,28070 CHF
2000 UAH42,56140 CHF
5000 UAH106,40350 CHF
10000 UAH212,80700 CHF