История обменного курса швейцарский франк–украинские гривны

Обменный курс швейцарских франка/украинские гривны сейчас составляет 46,991, отражая изменение в размере -0.365% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.432% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/украинские гривны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 47,710, и минимумом, равным 46,913, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.