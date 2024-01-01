50 танзанийских шиллингов в катарские риалы

Сконвертируйте TZS в QAR по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = QR0,001368 QAR

Среднерыночный курс в 23:03
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TZS к QAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

QAR
1 TZS в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00140,0014
Низкий0,00130,0013
В среднем0,00130,0013
Изменение2.21%1.38%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TZS к QAR

За последние 30 дней максимальный курс TZS к QAR составил 0,0014, а минимальный — 0,0013. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0013. Изменение курса TZS к QAR в процентном соотношении составило 2.21.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к QAR составил 0,0014, а минимальный — 0,0013. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0013. Изменение курса TZS к QAR в процентном соотношении составило 1.38.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TZS к QAR

Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,62184,3730,933
1 SGD0,75311,0481,1430,58313,27663,570,703
1 CAD0,7190,95411,0910,55712,66660,650,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61555,6140,615

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Катарский риал
1 TZS0,00137 QAR
5 TZS0,00684 QAR
10 TZS0,01368 QAR
20 TZS0,02736 QAR
50 TZS0,06840 QAR
100 TZS0,13681 QAR
250 TZS0,34202 QAR
500 TZS0,68404 QAR
1000 TZS1,36808 QAR
2000 TZS2,73616 QAR
5000 TZS6,84040 QAR
10000 TZS13,68080 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Танзанийский шиллинг
1 QAR730,94900 TZS
5 QAR3 654,74500 TZS
10 QAR7 309,49000 TZS
20 QAR14 618,98000 TZS
50 QAR36 547,45000 TZS
100 QAR73 094,90000 TZS
250 QAR182 737,25000 TZS
500 QAR365 474,50000 TZS
1000 QAR730 949,00000 TZS
2000 QAR1 461 898,00000 TZS
5000 QAR3 654 745,00000 TZS
10000 QAR7 309 490,00000 TZS