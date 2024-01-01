5 000 танзанийских шиллингов в непальские рупии

Сконвертируйте TZS в NPR по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = ₨0,05067 NPR

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса TZS к NPR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NPR
1 TZS в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05070,0507
Низкий0,04930,0490
В среднем0,04970,0495
Изменение2.58%1.93%
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Соотношение 1 TZS к NPR

За последние 30 дней максимальный курс TZS к NPR составил 0,0507, а минимальный — 0,0493. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0497. Изменение курса TZS к NPR в процентном соотношении составило 2.58.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к NPR составил 0,0507, а минимальный — 0,0490. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0495. Изменение курса TZS к NPR в процентном соотношении составило 1.93.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,61584,3710,933
1 SGD0,75411,0481,1430,58313,27463,5750,703
1 CAD0,7190,95411,090,55712,66660,6640,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61555,630,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Непальская рупия
1 TZS0,05067 NPR
5 TZS0,25335 NPR
10 TZS0,50669 NPR
20 TZS1,01338 NPR
50 TZS2,53345 NPR
100 TZS5,06690 NPR
250 TZS12,66725 NPR
500 TZS25,33450 NPR
1000 TZS50,66900 NPR
2000 TZS101,33800 NPR
5000 TZS253,34500 NPR
10000 TZS506,69000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Танзанийский шиллинг
1 NPR19,73590 TZS
5 NPR98,67950 TZS
10 NPR197,35900 TZS
20 NPR394,71800 TZS
50 NPR986,79500 TZS
100 NPR1 973,59000 TZS
250 NPR4 933,97500 TZS
500 NPR9 867,95000 TZS
1000 NPR19 735,90000 TZS
2000 NPR39 471,80000 TZS
5000 NPR98 679,50000 TZS
10000 NPR197 359,00000 TZS