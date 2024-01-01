10 танзанийских шиллингов в гамбийские даласи

Сконвертируйте TZS в GMD по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = D0,02639 GMD

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TZS к GMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GMD
1 TZS в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02640,0264
Низкий0,02550,0253
В среднем0,02590,0257
Изменение3.60%2.87%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TZS к GMD

За последние 30 дней максимальный курс TZS к GMD составил 0,0264, а минимальный — 0,0255. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0259. Изменение курса TZS к GMD в процентном соотношении составило 3.60.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к GMD составил 0,0264, а минимальный — 0,0253. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0257. Изменение курса TZS к GMD в процентном соотношении составило 2.87.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TZS к GMD

Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3281,3911,5190,77417,62884,3880,933
1 SGD0,75311,0481,1440,58313,27863,5620,703
1 CAD0,7190,95511,0920,55712,67560,6760,671
1 AUD0,6580,8740,91610,5111,60655,5570,614

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Гамбийский даласи
1 TZS0,02639 GMD
5 TZS0,13196 GMD
10 TZS0,26392 GMD
20 TZS0,52784 GMD
50 TZS1,31960 GMD
100 TZS2,63919 GMD
250 TZS6,59798 GMD
500 TZS13,19595 GMD
1000 TZS26,39190 GMD
2000 TZS52,78380 GMD
5000 TZS131,95950 GMD
10000 TZS263,91900 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Танзанийский шиллинг
1 GMD37,89040 TZS
5 GMD189,45200 TZS
10 GMD378,90400 TZS
20 GMD757,80800 TZS
50 GMD1 894,52000 TZS
100 GMD3 789,04000 TZS
250 GMD9 472,60000 TZS
500 GMD18 945,20000 TZS
1000 GMD37 890,40000 TZS
2000 GMD75 780,80000 TZS
5000 GMD189 452,00000 TZS
10000 GMD378 904,00000 TZS