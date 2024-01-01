10 тысяч новых тайваньских долларов в исландские кроны

Сконвертируйте TWD в ISK по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = kr4,319 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TWD к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 TWD в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,31954,3318
Низкий4,24874,2031
В среднем4,28614,2795
Изменение1.67%1.45%
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Соотношение 1 TWD к ISK

За последние 30 дней максимальный курс TWD к ISK составил 4,3195, а минимальный — 4,2487. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,2861. Изменение курса TWD к ISK в процентном соотношении составило 1.67.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к ISK составил 4,3318, а минимальный — 4,2031. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,2795. Изменение курса TWD к ISK в процентном соотношении составило 1.45.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7741,391,5197,775152,680,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,863115,1390,704
1 GBP1,2921,71311,7961,96210,042197,1941,206
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,593109,8260,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

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TWD в GBP

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TWD в AUD

TWD в HKD

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TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Исландская крона
1 TWD4,31947 ISK
5 TWD21,59735 ISK
10 TWD43,19470 ISK
20 TWD86,38940 ISK
50 TWD215,97350 ISK
100 TWD431,94700 ISK
250 TWD1 079,86750 ISK
500 TWD2 159,73500 ISK
1000 TWD4 319,47000 ISK
2000 TWD8 638,94000 ISK
5000 TWD21 597,35000 ISK
10000 TWD43 194,70000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Новый тайваньский доллар
1 ISK0,23151 TWD
5 ISK1,15755 TWD
10 ISK2,31510 TWD
20 ISK4,63020 TWD
50 ISK11,57550 TWD
100 ISK23,15100 TWD
250 ISK57,87750 TWD
500 ISK115,75500 TWD
1000 ISK231,51000 TWD
2000 ISK463,02000 TWD
5000 ISK1 157,55000 TWD
10000 ISK2 315,10000 TWD