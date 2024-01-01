5 исландских крон в новые тайваньские доллары
Сконвертируйте ISK в TWD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ISK в TWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2385
|0,2385
|Низкий
|0,2322
|0,2303
|В среднем
|0,2352
|0,2337
|Изменить
|2.40%
|3.36%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к TWD
За последние 30 дней максимальный курс ISK к TWD составил 0,2385, а минимальный — 0,2322. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2352. Изменение курса ISK к TWD в процентном соотношении составило 2.40.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к TWD составил 0,2385, а минимальный — 0,2303. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2337. Изменение курса ISK к TWD в процентном соотношении составило 3.36.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в новые тайваньские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Исландская крона
|1 TWD
|4,20017 ISK
|5 TWD
|21,00085 ISK
|10 TWD
|42,00170 ISK
|20 TWD
|84,00340 ISK
|50 TWD
|210,00850 ISK
|100 TWD
|420,01700 ISK
|250 TWD
|1 050,04250 ISK
|500 TWD
|2 100,08500 ISK
|1000 TWD
|4 200,17000 ISK
|2000 TWD
|8 400,34000 ISK
|5000 TWD
|21 000,85000 ISK
|10000 TWD
|42 001,70000 ISK