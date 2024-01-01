5 новых тайваньских долларов в новые израильские шекели

Сконвертируйте TWD в ILS по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ₪0,1161 ILS

Среднерыночный курс в 20:46
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График изменения обменного курса TWD к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 TWD в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11850,1190
Низкий0,11540,1136
В среднем0,11700,1166
Изменение-0.85%-0.21%
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Соотношение 1 TWD к ILS

За последние 30 дней максимальный курс TWD к ILS составил 0,1185, а минимальный — 0,1154. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1170. Изменение курса TWD к ILS в процентном соотношении составило -0.85.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к ILS составил 0,1190, а минимальный — 0,1136. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1166. Изменение курса TWD к ILS в процентном соотношении составило -0.21.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7741,391,5197,775152,680,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,863115,1390,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96210,04197,1791,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,592109,8260,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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TWD в AUD

TWD в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Израильский новый шекель
1 TWD0,11606 ILS
5 TWD0,58031 ILS
10 TWD1,16062 ILS
20 TWD2,32124 ILS
50 TWD5,80310 ILS
100 TWD11,60620 ILS
250 TWD29,01550 ILS
500 TWD58,03100 ILS
1000 TWD116,06200 ILS
2000 TWD232,12400 ILS
5000 TWD580,31000 ILS
10000 TWD1 160,62000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Новый тайваньский доллар
1 ILS8,61606 TWD
5 ILS43,08030 TWD
10 ILS86,16060 TWD
20 ILS172,32120 TWD
50 ILS430,80300 TWD
100 ILS861,60600 TWD
250 ILS2 154,01500 TWD
500 ILS4 308,03000 TWD
1000 ILS8 616,06000 TWD
2000 ILS17 232,12000 TWD
5000 ILS43 080,30000 TWD
10000 ILS86 160,60000 TWD