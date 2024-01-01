5 турецких лир в тунисские динары
Сконвертируйте TRY в TND по реальному обменному курсу
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|1 TRY в TND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0964
|0,0971
|Низкий
|0,0936
|0,0936
|В среднем
|0,0951
|0,0961
|Изменить
|-1.68%
|-2.95%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к TND
За последние 30 дней максимальный курс TRY к TND составил 0,0964, а минимальный — 0,0936. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0951. Изменение курса TRY к TND в процентном соотношении составило -1.68.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к TND составил 0,0971, а минимальный — 0,0936. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0961. Изменение курса TRY к TND в процентном соотношении составило -2.95.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в тунисские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Тунисский динар / Турецкая лира
|1 TND
|10,64770 TRY
|5 TND
|53,23850 TRY
|10 TND
|106,47700 TRY
|20 TND
|212,95400 TRY
|50 TND
|532,38500 TRY
|100 TND
|1 064,77000 TRY
|250 TND
|2 661,92500 TRY
|500 TND
|5 323,85000 TRY
|1000 TND
|10 647,70000 TRY
|2000 TND
|21 295,40000 TRY
|5000 TND
|53 238,50000 TRY
|10000 TND
|106 477,00000 TRY