1 тысяча тунисских динаров в турецкие лиры

Сконвертируйте TND в TRY по реальному обменному курсу

1 000 tnd
10 647,70 try

DT1,000 TND = TL10,65 TRY

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,686210,6862
Низкий10,368310,2986
В среднем10,519810,4077
Изменить1.71%3.04%
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Соотношение 1 TND к TRY

За последние 30 дней максимальный курс TND к TRY составил 10,6862, а минимальный — 10,3683. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,5198. Изменение курса TND к TRY в процентном соотношении составило 1.71.

За последние 90 дней максимальный курс TND к TRY составил 10,6862, а минимальный — 10,2986. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,4077. Изменение курса TND к TRY в процентном соотношении составило 3.04.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

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TND в JPY

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TND в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Турецкая лира
1 TND10,64770 TRY
5 TND53,23850 TRY
10 TND106,47700 TRY
20 TND212,95400 TRY
50 TND532,38500 TRY
100 TND1 064,77000 TRY
250 TND2 661,92500 TRY
500 TND5 323,85000 TRY
1000 TND10 647,70000 TRY
2000 TND21 295,40000 TRY
5000 TND53 238,50000 TRY
10000 TND106 477,00000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Тунисский динар
1 TRY0,09392 TND
5 TRY0,46959 TND
10 TRY0,93917 TND
20 TRY1,87834 TND
50 TRY4,69585 TND
100 TRY9,39170 TND
250 TRY23,47925 TND
500 TRY46,95850 TND
1000 TRY93,91700 TND
2000 TRY187,83400 TND
5000 TRY469,58500 TND
10000 TRY939,17000 TND