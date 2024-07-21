1 турецкая лира в мексиканские песо

Сконвертируйте TRY в MXN по реальному обменному курсу

1 try
0,55 mxn

TL1,000 TRY = Mex$0,5463 MXN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в MXNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,56250,5808
Низкий0,53310,5137
В среднем0,54880,5392
Изменить-0.93%3.91%
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Соотношение 1 TRY к MXN

За последние 30 дней максимальный курс TRY к MXN составил 0,5625, а минимальный — 0,5331. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5488. Изменение курса TRY к MXN в процентном соотношении составило -0.93.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к MXN составил 0,5808, а минимальный — 0,5137. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5392. Изменение курса TRY к MXN в процентном соотношении составило 3.91.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в мексиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецкая лира

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TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Мексиканское песо
1 TRY0,54627 MXN
5 TRY2,73134 MXN
10 TRY5,46268 MXN
20 TRY10,92536 MXN
50 TRY27,31340 MXN
100 TRY54,62680 MXN
250 TRY136,56700 MXN
500 TRY273,13400 MXN
1000 TRY546,26800 MXN
2000 TRY1 092,53600 MXN
5000 TRY2 731,34000 MXN
10000 TRY5 462,68000 MXN
Обменные курсы Мексиканское песо / Турецкая лира
1 MXN1,83060 TRY
5 MXN9,15300 TRY
10 MXN18,30600 TRY
20 MXN36,61200 TRY
50 MXN91,53000 TRY
100 MXN183,06000 TRY
250 MXN457,65000 TRY
500 MXN915,30000 TRY
1000 MXN1 830,60000 TRY
2000 MXN3 661,20000 TRY
5000 MXN9 153,00000 TRY
10000 MXN18 306,00000 TRY