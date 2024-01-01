10 тысяч мексиканских песо в турецкие лиры

Сконвертируйте MXN в TRY по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = TL1,703 TRY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к TRY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TRY
1 MXN в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,77831,8085
Низкий1,69261,6926
В среднем1,72401,7434
Изменение-3.34%-4.36%
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Соотношение 1 MXN к TRY

За последние 30 дней максимальный курс MXN к TRY составил 1,7783, а минимальный — 1,6926. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7240. Изменение курса MXN к TRY в процентном соотношении составило -3.34.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к TRY составил 1,8085, а минимальный — 1,6926. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7434. Изменение курса MXN к TRY в процентном соотношении составило -4.36.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Турецкая лира
1 MXN1,70313 TRY
5 MXN8,51565 TRY
10 MXN17,03130 TRY
20 MXN34,06260 TRY
50 MXN85,15650 TRY
100 MXN170,31300 TRY
250 MXN425,78250 TRY
500 MXN851,56500 TRY
1000 MXN1 703,13000 TRY
2000 MXN3 406,26000 TRY
5000 MXN8 515,65000 TRY
10000 MXN17 031,30000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Мексиканское песо
1 TRY0,58715 MXN
5 TRY2,93577 MXN
10 TRY5,87153 MXN
20 TRY11,74306 MXN
50 TRY29,35765 MXN
100 TRY58,71530 MXN
250 TRY146,78825 MXN
500 TRY293,57650 MXN
1000 TRY587,15300 MXN
2000 TRY1 174,30600 MXN
5000 TRY2 935,76500 MXN
10000 TRY5 871,53000 MXN