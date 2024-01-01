5 тунисских динаров в саудовские риялы

Сконвертируйте TND в SAR по реальному обменному курсу

5 tnd
6,04 sar

DT1,000 TND = SR1,209 SAR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,21111,2111
Низкий1,19081,1890
В среднем1,20091,1997
Изменить1.10%1.67%
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Соотношение 1 TND к SAR

За последние 30 дней максимальный курс TND к SAR составил 1,2111, а минимальный — 1,1908. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2009. Изменение курса TND к SAR в процентном соотношении составило 1.10.

За последние 90 дней максимальный курс TND к SAR составил 1,2111, а минимальный — 1,1890. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1997. Изменение курса TND к SAR в процентном соотношении составило 1.67.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

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TND в JPY

TND в RUB

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TND в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Саудовский риял
1 TND1,20885 SAR
5 TND6,04425 SAR
10 TND12,08850 SAR
20 TND24,17700 SAR
50 TND60,44250 SAR
100 TND120,88500 SAR
250 TND302,21250 SAR
500 TND604,42500 SAR
1000 TND1 208,85000 SAR
2000 TND2 417,70000 SAR
5000 TND6 044,25000 SAR
10000 TND12 088,50000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Тунисский динар
1 SAR0,82724 TND
5 SAR4,13618 TND
10 SAR8,27235 TND
20 SAR16,54470 TND
50 SAR41,36175 TND
100 SAR82,72350 TND
250 SAR206,80875 TND
500 SAR413,61750 TND
1000 SAR827,23500 TND
2000 SAR1 654,47000 TND
5000 SAR4 136,17500 TND
10000 SAR8 272,35000 TND