1 тысяча тунисских динаров в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте TND в AED по реальному обменному курсу

1 000 tnd
1 183,69 aed

DT1,000 TND = د.إ1,184 AED

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,18601,1860
Низкий1,16591,1643
В среднем1,17591,1748
Изменить1.11%1.67%
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Соотношение 1 TND к AED

За последние 30 дней максимальный курс TND к AED составил 1,1860, а минимальный — 1,1659. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1759. Изменение курса TND к AED в процентном соотношении составило 1.11.

За последние 90 дней максимальный курс TND к AED составил 1,1860, а минимальный — 1,1643. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1748. Изменение курса TND к AED в процентном соотношении составило 1.67.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

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TND в JPY

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TND в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Дирхам ОАЭ
1 TND1,18369 AED
5 TND5,91845 AED
10 TND11,83690 AED
20 TND23,67380 AED
50 TND59,18450 AED
100 TND118,36900 AED
250 TND295,92250 AED
500 TND591,84500 AED
1000 TND1 183,69000 AED
2000 TND2 367,38000 AED
5000 TND5 918,45000 AED
10000 TND11 836,90000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Тунисский динар
1 AED0,84481 TND
5 AED4,22407 TND
10 AED8,44814 TND
20 AED16,89628 TND
50 AED42,24070 TND
100 AED84,48140 TND
250 AED211,20350 TND
500 AED422,40700 TND
1000 AED844,81400 TND
2000 AED1 689,62800 TND
5000 AED4 224,07000 TND
10000 AED8 448,14000 TND