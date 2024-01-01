250 дирхамов ОАЭ в тунисские динары

Сконвертируйте AED в TND по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = DT0,8488 TND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к TND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TND
1 AED в TNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,84940,8494
Низкий0,83620,8240
В среднем0,84210,8342
Изменение1.48%0.85%
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Соотношение 1 AED к TND

За последние 30 дней максимальный курс AED к TND составил 0,8494, а минимальный — 0,8362. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8421. Изменение курса AED к TND в процентном соотношении составило 1.48.

За последние 90 дней максимальный курс AED к TND составил 0,8494, а минимальный — 0,8240. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8342. Изменение курса AED к TND в процентном соотношении составило 0.85.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в тунисские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Тунисский динар
1 AED0,84879 TND
5 AED4,24394 TND
10 AED8,48788 TND
20 AED16,97576 TND
50 AED42,43940 TND
100 AED84,87880 TND
250 AED212,19700 TND
500 AED424,39400 TND
1000 AED848,78800 TND
2000 AED1 697,57600 TND
5000 AED4 243,94000 TND
10000 AED8 487,88000 TND
Обменные курсы Тунисский динар / Дирхам ОАЭ
1 TND1,17815 AED
5 TND5,89075 AED
10 TND11,78150 AED
20 TND23,56300 AED
50 TND58,90750 AED
100 TND117,81500 AED
250 TND294,53750 AED
500 TND589,07500 AED
1000 TND1 178,15000 AED
2000 TND2 356,30000 AED
5000 TND5 890,75000 AED
10000 TND11 781,50000 AED