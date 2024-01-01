1 туркменистанский манат в румынские леи

Сконвертируйте TMT в RON по реальному обменному курсу

1 tmt
1,31 ron

T1,000 TMT = L1,305 RON

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TMT в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,33151,3343
Низкий1,29801,2980
В среднем1,31621,3176
Изменить-1.72%-2.15%
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Соотношение 1 TMT к RON

За последние 30 дней максимальный курс TMT к RON составил 1,3315, а минимальный — 1,2980. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3162. Изменение курса TMT к RON в процентном соотношении составило -1.72.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к RON составил 1,3343, а минимальный — 1,2980. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3176. Изменение курса TMT к RON в процентном соотношении составило -2.15.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Румынский лей
1 TMT1,30525 RON
5 TMT6,52625 RON
10 TMT13,05250 RON
20 TMT26,10500 RON
50 TMT65,26250 RON
100 TMT130,52500 RON
250 TMT326,31250 RON
500 TMT652,62500 RON
1000 TMT1 305,25000 RON
2000 TMT2 610,50000 RON
5000 TMT6 526,25000 RON
10000 TMT13 052,50000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Туркменский манат
1 RON0,76614 TMT
5 RON3,83070 TMT
10 RON7,66139 TMT
20 RON15,32278 TMT
50 RON38,30695 TMT
100 RON76,61390 TMT
250 RON191,53475 TMT
500 RON383,06950 TMT
1000 RON766,13900 TMT
2000 RON1 532,27800 TMT
5000 RON3 830,69500 TMT
10000 RON7 661,39000 TMT