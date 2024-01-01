5 таджикских сомони в китайские юани

Сконвертируйте TJS в CNY по реальному обменному курсу

5 tjs
3,41 cny

SM1,000 TJS = ¥0,6811 CNY

Среднерыночный курс в 18:59
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1 TJS в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,68160,6816
Низкий0,67030,6587
В среднем0,67580,6690
Изменить0.73%3.09%
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Соотношение 1 TJS к CNY

За последние 30 дней максимальный курс TJS к CNY составил 0,6816, а минимальный — 0,6703. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6758. Изменение курса TJS к CNY в процентном соотношении составило 0.73.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к CNY составил 0,6816, а минимальный — 0,6587. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6690. Изменение курса TJS к CNY в процентном соотношении составило 3.09.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикских сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

TJS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Китайский юань RMB
1 TJS0,68111 CNY
5 TJS3,40556 CNY
10 TJS6,81112 CNY
20 TJS13,62224 CNY
50 TJS34,05560 CNY
100 TJS68,11120 CNY
250 TJS170,27800 CNY
500 TJS340,55600 CNY
1000 TJS681,11200 CNY
2000 TJS1 362,22400 CNY
5000 TJS3 405,56000 CNY
10000 TJS6 811,12000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Таджикский сомони
1 CNY1,46819 TJS
5 CNY7,34095 TJS
10 CNY14,68190 TJS
20 CNY29,36380 TJS
50 CNY73,40950 TJS
100 CNY146,81900 TJS
250 CNY367,04750 TJS
500 CNY734,09500 TJS
1000 CNY1 468,19000 TJS
2000 CNY2 936,38000 TJS
5000 CNY7 340,95000 TJS
10000 CNY14 681,90000 TJS