10 китайских юаней в таджикские сомони

Сконвертируйте CNY в TJS по реальному обменному курсу

10 cny
15.08 tjs

1.00000 CNY = 1.50827 TJS

Среднерыночный курс в 2:59 UTC
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График изменения обменного курса CNY к TJS

1 мин. назад 1 CNY → 0 TJS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85971.074189.09341.454441.670320.958518.4062
1GBP1.163211.2494103.6341.691811.942931.1149221.4102
1USD0.9310.800384182.9471.35411.555090.892417.1364
1INR0.01122420.009649340.012055910.01632490.0187480.01075870.206595

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Как произвести расчет конвертации из китайских юаней в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CNY из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CNY в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for китайских юаней

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Обменные курсы Китайский юань RMB / Таджикский сомони
1 CNY1.50827 TJS
5 CNY7.54135 TJS
10 CNY15.08270 TJS
20 CNY30.16540 TJS
50 CNY75.41350 TJS
100 CNY150.82700 TJS
250 CNY377.06750 TJS
500 CNY754.13500 TJS
1000 CNY1508.27000 TJS
2000 CNY3016.54000 TJS
5000 CNY7541.35000 TJS
10000 CNY15082.70000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Китайский юань RMB
1 TJS0.66301 CNY
5 TJS3.31506 CNY
10 TJS6.63011 CNY
20 TJS13.26022 CNY
50 TJS33.15055 CNY
100 TJS66.30110 CNY
250 TJS165.75275 CNY
500 TJS331.50550 CNY
1000 TJS663.01100 CNY
2000 TJS1326.02200 CNY
5000 TJS3315.05500 CNY
10000 TJS6630.11000 CNY