1 саудовский риял в конвертируемые марки боснии и герцеговины

Сконвертируйте SAR в BAM по реальному обменному курсу

1 sar
0.49 bam

1.00000 SAR = 0.49036 BAM

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SAR к BAM

1 мин. назад 1 SAR → 0 BAM
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в конвертируемые марки боснии и герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 SAR0.49036 BAM
5 SAR2.45181 BAM
10 SAR4.90362 BAM
20 SAR9.80724 BAM
50 SAR24.51810 BAM
100 SAR49.03620 BAM
250 SAR122.59050 BAM
500 SAR245.18100 BAM
1000 SAR490.36200 BAM
2000 SAR980.72400 BAM
5000 SAR2451.81000 BAM
10000 SAR4903.62000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Саудовский риял
1 BAM2.03931 SAR
5 BAM10.19655 SAR
10 BAM20.39310 SAR
20 BAM40.78620 SAR
50 BAM101.96550 SAR
100 BAM203.93100 SAR
250 BAM509.82750 SAR
500 BAM1019.65500 SAR
1000 BAM2039.31000 SAR
2000 BAM4078.62000 SAR
5000 BAM10196.55000 SAR
10000 BAM20393.10000 SAR