20 сербских динаров в шведские кроны

Сконвертируйте RSD в SEK по реальному обменному курсу

20 rsd
2.04 sek

1.00000 RSD = 0.10179 SEK

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RSD к SEK

1 мин. назад 1 RSD → 0 SEK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сербских динаров в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RSD из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RSD в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сербских динаров

RSD в USD

RSD в EUR

RSD в MXN

RSD в GBP

RSD в ZAR

RSD в CAD

RSD в SGD

RSD в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сербский динар / Шведская крона
1 RSD0.10179 SEK
5 RSD0.50896 SEK
10 RSD1.01792 SEK
20 RSD2.03584 SEK
50 RSD5.08960 SEK
100 RSD10.17920 SEK
250 RSD25.44800 SEK
500 RSD50.89600 SEK
1000 RSD101.79200 SEK
2000 RSD203.58400 SEK
5000 RSD508.96000 SEK
10000 RSD1017.92000 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Сербский динар
1 SEK9.82399 RSD
5 SEK49.11995 RSD
10 SEK98.23990 RSD
20 SEK196.47980 RSD
50 SEK491.19950 RSD
100 SEK982.39900 RSD
250 SEK2455.99750 RSD
500 SEK4911.99500 RSD
1000 SEK9823.99000 RSD
2000 SEK19647.98000 RSD
5000 SEK49119.95000 RSD
10000 SEK98239.90000 RSD